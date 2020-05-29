Varank: "Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi Video konferans yöntemiyle düzenlenen Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Toplantıya katılanlar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Toplantıya katılanlar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi." Kaynak: AA