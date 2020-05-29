Varank: "Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi
Video konferans yöntemiyle düzenlenen Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Toplantıya katılanlar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
29.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:20
Video konferans yöntemiyle düzenlenen Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
Toplantıya katılanlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (1)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi."
Kaynak: AA