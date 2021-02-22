Varank: "E-ticaret hacmi yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi"
"COVID-19 ve Toplum" etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu.
"COVID-19 ve Toplum" etkinliği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu. (1)
Bakan Varank: "Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı