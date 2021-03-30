Varank: "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden...
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Varank: "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak"
Varank: "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun