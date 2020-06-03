HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Varank: "Büyüme ve kalkınmanın itici gücü genç girişimci ve yenilikçi startup'lar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programı'nın sonuçlarının bugün belli olduğunu belirterek, "47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz.

03.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:10

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programı'nın sonuçlarının bugün belli olduğunu belirterek, "47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek." dedi.

Varank, video konferansla katıldığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı'nda, istihdam, finansa erişim ve sosyal koruma alanlarında tarihi adımlar attıklarını söyledi.

Girişim ekosistemini korumaya özen gösterdiklerini belirten Varank, pandemi dönemiyle birlikte teknoparklar ve Ar-Ge tasarım merkezlerinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Varank, 84 teknoparkta 59 bin çalışanın hayatına dokunduklarını dile getirerek, yeni normale girilen süreçte gerekli tedbirlerin alınarak yola devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk Standardları Enstitüsü ile kılavuz hazırladıklarını anımsatan Varank, "Tedbirleri yerine getiren firmalara, 'Kovid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi' veriyoruz. İki haftada 76 sanayi kuruluşundan başvuru aldık. 7 kuruluşun denetimleri olumlu şekilde tamamlandı ve belge almaya hak kazandı. Teknopark yönetici şirketlerimizin de kılavuzdaki yönergelere uymasını ve belge için başvurmasını bekliyoruz. Bünyenizdeki firmaların ayrı ayrı başvurmasına gerek yok, tüzel kişilik olarak siz başvurabilirsiniz. Bu belge, firmalarımıza iç ve dış piyasalarda avantaj sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, büyüme ve kalkınmanın itici gücünün genç girişimci ve yenilikçi startup'lar olduğunun altını çizerek, üretimde katma değer arttırıldığı sürece, rekabet gücünün kazanıldığını söyledi.

Bunun yolununda inovatif fikirlerden ve verimliliği besleyen üretim süreçlerinden geçtiğini belirten Varank, "18 yıllık iktidarımızda, girişim ekosistemini bu bilinçle sıfırdan inşa ettik. Süreç boyunca bütüncül bir yaklaşımı takip ettik, topyekün bir ekosistemi ülkemize kazandırdık. Teknopark ve Ar-Ge kanunlarıyla sağladığımız destek ve muafiyetler, KOSGEB ve TÜBİTAK eliyle sunduğumuz imkanlar bütüncül yaklaşımımızın temel unsurları." dedi.

Kuluçka merkezleri vurgusu

Varank, özel sektör ve teknoparklara verilen belge ve desteklerden bahsederek, bugüne kadar 1 milyar 200 milyon liralık bir kaynağı teknoparklara hibe olarak aktardıklarını bildirdi.

Kuluçka firmalarına özel önem verdiklerini ve Türkiye'nin geleceğini bu girişimlerde gördüklerinin altını çizen Varank, şöyle konuştu:

"Halihazırda teknoparklardaki 6 bin firmanın yüzde 24'ü kuluçka firması. Bu sayının artması, daha çok fikrin ete kemiğe bürünmesi çok önemli. Bunun için kuluçka firmalarını faaliyetlerinizin odağına almalısınız. Ölüm vadisi dediğimiz süreçte, bu girişimlerin yanında durmalısınız. Bunlar dört duvar ofislerden oluşmamalı. Bu dönemde başarının anahtarı, yetkinlikleri ekonomiye hızla derç edebilmekten geçiyor. Piyasadaki boşluğu gören ya da sıfırdan yeni bir piyasa oluşturmanın peşinden koşanlar, sistemi de dönüştürüyor. İzleyen ya da takip edenler değil, fark ortaya koyanlar, özgün düşünenler geleceği şekillendiriyor. Kuluçka merkezleri bu yüzden vazgeçilmez. Sizin onlara sunduğunuz, hukuk, muhasebe, iş geliştirme, ticarileştirme ve fikri mülkiyet gibi alanlardaki hizmetler son derece kritik."

Daha çok kuluçka merkezi kurup daha çok kuluçka girişimcisine destek verilmesi gerektiğini işaret eden Varank, "Genç girişimlere ilham verecek, motivasyonlarını artıracak ve heveslerini diri tutacak mekanizmaları uygulayın. Bakanlık olarak her türlü yeni fikre açığız, yanınızdayız. " diye konuştu.

Varank, gelecek dönemde teknopark bünyesindeki teknoloji transfer ofislerinin, TÜBİTAK desteklerinden yararlanabileceğini aktararak, bu alanda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Tersine beyin göçünün merkezi olan teknoparkların, hem binalarıyla hem de sunduğu hizmetlerle örnek olması gerektiğini aktaran Varank, "Lütfen alelacele hazırlanmış derme çatma prefabrik yapıları önümüze faaliyet alanı olarak getirmeyin. Bunları suistimal olarak görüyoruz ve gerekeni yapacağız." dedi.

"Sanayi-Doktora Programı'nın sonuçları belli oldu"

Bakan Varank, bu kadar destek ve çabanın temelinde ülkenin ihtiyaç duyduğu atılımı gerçekleştirme hedefi olduğuna değinerek, "Türkiye, teknoloji tabanlı işlerde ciddi bir sıçrama potansiyeline sahip. Nitelikli insan kaynağımız en üretken ve yüksek katma değerli işlere odaklansın, fikri sermayesini ülkemizin geleceği için kullansın istiyoruz." ifadesini kullandı.

Varank, teknoparkların, Milli Teknoloji Hamlesi'nin olmazsa olmaz bir parçası olduğunu dile getirerek, Teknopark İstanbul ve Ankara İvedik Teknopark'ın, savunma sanayinin yerli ve milli bir yapıya kavuşmasında benzersiz katkılar sunduğunu vurguladı.

Gazi Teknopark'ta geliştirilen ilaç takip sisteminin küresel pazarda kendine yer bulduğunu belirten Varank, teknoparklarda yer alan firmalarını başarından bahsetti.

Türkiye'den nice başarı hikayeleri çıkacağının altını çizen Varank, gençlerin dinamizminden güç ve enerji aldıklarını söyledi.

Yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programı'nın sonuçlarının bugün belli olduğunu ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlıyoruz. Mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz. Programı ilk defa geçen sene başlatmıştık. Sektörden çok yapıcı geri dönüşler aldık. Bu sene, geçen seneye göre üniversite sayısı da firma sayısı da öğrenci sayısı da arttı. Teknopark firmalarımız da programdan yararlanabiliyor. Program, getirdiği vizyoner yaklaşımla sanayideki yapısal dönüşümde kritik bir rol oynayacak."

Bakan Varank, kurdukları tüm altyapıların ve sundukları desteklerin gençlerin girişimci ruhunu harekete geçirmek için olduğunu belirterek, girişimcilik ekosistemini daha ileriye taşıyacak adımların takipçisi ve uygulayıcısı olacaklarını bildirdi.

Varank: 'Büyüme ve kalkınmanın itici gücü genç girişimci ve yenilikçi startup'lar'

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Ekonomi
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Ekonomi
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ekonomi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Falcao Ozan Kabak Bülent Uygun Mehmet Aurelio Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Rusya Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Varank: "Büyüme ve kalkınmanın itici gücü genç girişimci ve yenilikçi startup'lar" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 12:12:03. #1.15#
title