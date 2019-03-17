Varank: Buranın İmkanlarını, Kandil'e Peşkeş Çekenlere Oy Vermemenizi İstiyoruz (2)

BATMAN'DA SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'teki temaslarının ardından Batman'a geldi. İkiköprü beldesinde AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve partisinin belediye başkan adayları tarafından karşılanan Bakan Varank, kent merkezinde seçim bürosu açılışına katıldı. Burada konuşan Varank, terör propagandalarına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bu ülkede yıllarca ayrımcılık politikaları uygulandı. Maalesef bu politikaları istismar edenler oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında bütün bu ayrımcılık politikalarının üstesinden gelmek için Türkiye'de kardeşlik hukukunu tesis etmek için bir yola çıktı. Türkiye'de kimsenin cesaret edemediği adımları Sayın Cumhurbaşkanı'mız büyük cesaretle attı. İnkar ve asimilasyon politikalarını ayaklarını altına aldı. Bu ülkede kardeşim hukukunu tesis etti" dedi.

"İstismar siyasetini sürdürmek isteyenler oldu" diyen Bakan Varank, şunları söyledi:

"Birtakım fırsatçılar çıktı. Bu ülkenin kaynaklarını, sizlerin vergilerini, bizlerin size hizmet için göndermek istediğimiz paraları Kandil'e peşkeş çekmek isteyenler oldu. Biz bu imkanların tamamını sizlere hizmet için kullanılsın, diye gönderdik. Maalesef bazıları, o kaynakları Kandil'e peşkeş çektirdiler. O Kandil hem sizin çocuklarınızın hem de sizin geleceğinizi çaldı. Bunu da sizin paralarınızla yaptılar. Şundan emin olabilirsiniz, biz bundan sonra şehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde terör propagandasına asla izin vermeyeceğiz. Güvenlik görevlilerimiz ve siyasetçilerimiz her zaman yanınızda olacak. Batman'ı tümüyle kalkındırmak istiyoruz."

Kaynak: DHA