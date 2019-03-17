Varank: Buranın İmkanlarını, Kandil'e Peşkeş Çekenlere Oy Vermemenizi İstiyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, terörün şehirlere ve ilçelerine inmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Buranın imkanlarını, Kandil'e peşkeş çekenlere oy vermemenizi istiyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'in Baykan ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Burada partililere seslenen Bakan Varank, terörün şehirlere ve ilçelerine inmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bakan Varank, bunun için de halkın desteğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Biz bundan sonra terörün ilçelerimize şehirlerimize inmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ama bunu yaparken tabi ki sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. Sizler bizim arkamızda ne kadar sağlam durursanız, biz de terör ile mücadelede, bu vahşet ile mücadelede o kadar başarılı oluruz. Bizler önümüzdeki dönemlerde sizlerden güçlü bir destek bekliyoruz. Sizlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgisini saygısını zaten biliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da bunun gereğini yapacağınıza bizler inanıyoruz ve sizlere güveniyoruz. Sizlerin bu seçimde doğru tercihi yaparak sizin imkanlarınızı, sizin için kullanacak adaylara oy vermenizi istiyoruz. Buranın imkanlarını, Kandil'e peşkeş çekenlere oy vermemenizi istiyoruz. Bizler sizlerin hizmetkarı olmak için buradayız" dedi.

Baykan ilçesinden Veysel Karan-i Beldesi'ne geçen Bakan Varank, esnafı ziyaret etti.

'SİİRT, TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR'

Buradan Siirt'e gelen Bakan Mustafa Varank, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Bir düğün salonda yapılan toplantıda konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi Siirt'e yapılan ve yapılacak yatırımları, hizmetleri konuştuğumuz bir gün oluyor. Tabi biliyorsunuz Siirt'in bizim yürüyüşümüzde özel bir yeri var. Türkiye'nin yasaklarla, baskılarla gündeminin işgal edildiği dönemlerde Siirt, Türkiye'nin önünü açmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızı, okuduğu bir şiir yüzünden hapse mahkum eden, 'Muhtar bile olamaz' diyenlere inat, Siirt o zaman sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmıştı. 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek yola çıkan sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Kasım 2002'de meclise girmesini engelleyenlere inat Siirt, büyük bir destekle milletin adamını meclise göndermişti. Milli iradenin Türkiye yönetimine yansımasına, şu 17 yıldır Türkiye'nin büyümesine, refahına, ilk katkıyı, bu anlamda Siirt yaptı. Bu yüzden bizim Siirt'e vefa borcumuz var. Siirt'e olan bu vefa borcumuzu ödemenin, Siirt'in tarihine, dünyaya nam salmış büyük isimlerinin emanetine sahip çıkmanın gayreti içindeyiz."

Bakan Mustafa Varank, konuşmasının ardından Organize Sanayi Bölgesindeki fıstık işleme fabrikasını ziyaret edip, Batman'a hareket etti.

- Siirt

Kaynak: DHA