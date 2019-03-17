Varank: "Bunlar Yatırım Düşmanıdır"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Burada istismar siyaseti, kimlik siyaseti yürütenler hakkında şunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bunlar yatırım düşmanıdır, bunlar hizmet düşmanıdır." dedi.

Bakan Varank, Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesislerinde düzenlenen"Milli Ekonomi Güçlü Sanayi Buluşması" programında yaptığı konuşmada, sanayicilerin ekonominin üretken gücü olduklarını söyledi.

Yatırım yapıldıkça, istihdam oluşturuldukça ekonomide çarkların döndüğünü vurgulayan Varank, "Hükümet olarak her zaman yanınızdayız. İş ve AŞ söz konusu olduğunda devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Etmeye de devam edecek." ifadesini kullandı.

"Nisan sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de yani maaşı da devlet olarak biz karşılayacağız." diyen Varank, şöyle konuştu:

"Eğer şartlar devam ederse izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Aralık 2020'ye kadar, her yeni istihdamın SGK prim ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Asgari ücret, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürecek. Gelin bu imkanları kullanıp daha çok kişiye iş kapıları açın. Üretim olmadan, büyüme olmaz. Sanayi üretim alanlarıyla ilgili yeni düzenlemelerimizi hızla hayata geçiriyoruz OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik, arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık."

Varank, sanayi sitelerinin dönüşümü ve yapı kooperatiflerinin kredi kullanımına ilişkin mevzuatı yenilediklerini anımsatarak, planlı sanayi alanlarına taşınmak isteyen işletmelerin taşınma masraflarının da kredilendirileceğini aktardı.

Destekleyecekleri sanayi sitelerinde dükkan kapalı alan sınırını kaldırdıklarını, bu sayede daha büyük ölçekli işletmelerin yer alabileceği sanayi siteleri kurulmasının önünü açtıklarını dile getiren Varank, "Bakanlığımızın sera yatırımı teşviklerini arttırdık. KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Saydığım tüm bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip, üretiminizi artırabilirsiniz." dedi.

"16 milyar lira yatırım yaptık"

Bakan Varank, Batman'ın 17 yılda milli gelirininin 14 kat artırdığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu 17 sene boyunca ilimize 16 milyar lira yatırım yaptık. Enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan şehirciliğe pek çok alanda güçlü bir altyapı kurduk. Özel sektörü de ilimize çekmeye ve üretim yapmaya teşvik ettik. Bunun için 2,3 milyar liralık yatırım teşviki verdik, 49 binin üzerinde vatandaşımıza iş imkanı sağladık. İlimizdeki KOBİ'leri de ihmal etmedik. Verdiğimiz 30 milyon lira Batman'a yeni iş imkanları olarak döndü. Batman genelinde OSB ve sanayi sitelerine toplamda 95 milyon lira Bakanlık kredisi kullandırdık. Üretim altyapısına yaptığımız bu yatırımlar, sanayicimizin ve esnafımızın üretim kapasitesini artırdı, Batman sanayisine can verdi."

"Bahçeleri tarımsal üretime kazandırdık"

Batman Üniversitesi Teknokent'i kurduklarına işaret eden Bakan Varank, "Meyveciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ilimize 272 bahçe kazandırdık. Burada çukurları açtık, fidanları ektik, sulama sistemini kurduk ve çitleri de yaparak bahçeleri sahiplerine teslim ettik. Fıstık, ceviz ve üzüm verdiğimiz bu desteklerle hem Batman merkezde hem de kırsal alanlarda bu bahçeleri tarımsal üretime kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Yeni dönem için hayırlı müjdelerinin olduğunu aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Batman OSB'yi genişletiyoruz. 61 hektarlık alanın altyapı projeleri ve keşiflerini onayladık, bu sene inşallah ihaleye çıkıyoruz. Batman OSB'deki yolların düzenlenmesi ve enerji altyapısının iyileştirilmesi için 2 milyon lira destekte bulunacağız. 3. Küçük Sanayi Sitesi'nin altyapı ve çevre düzenlemesi için 1,4 milyon lira kaynak aktaracağız."

Projeyle gençlerin mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek amacında olduklarını belirten Varank, "Batman'ın simgesi olan Alo Tevşo Çarşısı'nı, tarihi ve mimari dokusunu aynen koruyarak rehabilite ve modernize edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Engelleme çabalarına rağmen kazandırdık"

Üçyol Ekolojik Köy projesinin kısa sürede Batman turizminin hizmetine sunulmuş olacağını belirten Varank, Mor Kuryakos Manastırı'nın restore edileceğini aktardı.

Batman'a yatırım gelmesini engellemeye çalışanlar olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Tüm eserleri buradaki yerel yönetime rağmen, onların engelleme çabalarına rağmen kazandırdık. Biz Batman'a hizmet etmeye çalışırken onlar karşımıza dikildiler, hizmetlerin gecikmesini, yapılan yatırımların yarım kalmasını istediler. Batman'a yatırım yapılırsa, yıllarca geri bırakılmış bu bölgeler ayağa kalkarsa, kendi istismar alanlarını kaybedeceklerini çok iyi bildiklerinden işte bu tavrı takındılar. Batmanlı kardeşlerimin, burada istismar siyaseti, kimlik siyaseti yürütenler hakkında şunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bunlar yatırım düşmanıdır, bunlar hizmet düşmanıdır. Bunlar Batman'ın hayrına bir iş yapmadıkları gibi, yapılanı da engellemekle marufturlar."

Görevlendirme yapılan belediyenin gerçekleştirdiği hizmetlere dikkati çeken Varank, "Batman'ın artık şu 2 senedeki gelişimi gördükten sonra, huzuru tattıktan sonra kazanımlarından vazgeçmeyeceğine inanıyorum." dedi.

Programa, Batman Valisi Hulusi Şahin de katıldı.

Kaynak: AA