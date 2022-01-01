Son dakika haber! Varank: Bunlar seçim kazansa, kendilerinden olmayana yaşam hakkı tanımazlar

Ak Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın Sancaktepe'de düzenlediği 'Teşkilat Akademisi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bunlar seçim kazansa, İBB'de yaptıklarının aynısını Türkiye'de yapar, kendilerinden olmayana yaşam hakkı tanımazlar. Yani köprüyü geçer geçmez özlerine dönerler" dedi.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Sancaktepe'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve teşkilat üyeleri katıldı. Teşkilat Akademisi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi.

"NE YAZIK Kİ BU ŞEHİR ŞU ANDA ADETA BİR FETRET DÖNEMİ YAŞIYOR"

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"KILIÇDAROĞLU, ÇARPIM TABLOSU İŞLENİRKEN OKULU ASMIŞ"

"Pandeminin başından bu yana tam 700 bin vatandaşımız sanayide iş buldu. Hani beyefendi diyor ya muhtarlara birer özel kalem atasak işsizlik biter. Belli ki sayın Kılıçdaroğlu, çarpım tablosu işlenirken okulu asmış. O yüzden ben onun anlayacağı dilden anlatayım. Türkiye'de muhtar sayısı 50 bin. Yani hepsine birer özel kalem müdürü atasanız 50 bin kişiye iş bulmuş olursun. Ama bakınız yalnızca koronavirüs zamanında, sanayide iş bulan vatandaşımız 700 bini aştı. Bu ne demek Kılıçdaroğlu'nun çılgın projesinden 14 kat daha fazla iş demek."