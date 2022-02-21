Varank: "Her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracat dedik "
AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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Açılış töreni Salondan ve katılımcılardan görüntü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması NİĞDE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde'de Biska Tekstil Temel Atma, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Belediye Ekmek Fabrikası Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
NİĞDE (AA) - Açılış töreni
Salondan ve katılımcılardan görüntü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
NİĞDE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde'de Biska Tekstil Temel Atma, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Belediye Ekmek Fabrikası Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (3)