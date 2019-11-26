Varank: "Bu senenin teması mesleki ve teknik eğitim" - TBMM

26.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesi sunumunu yaptı. (4)

Kaynak: AA