Varank: "Bu senenin teması mesleki ve teknik eğitim" - TBMM
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Varank: "Bu senenin teması mesleki ve teknik eğitim" - TBMM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesi sunumunu yaptı.

26.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:39
Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesi sunumunu yaptı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Varank: "Bu senenin teması mesleki ve teknik eğitim" - TBMM
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