Varank: "Bu sene inşallah ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacalk"
Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Temal atma töreni SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.
11.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:35
Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Hediye takdimi
Temal atma töreni
SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.
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Kaynak: AA