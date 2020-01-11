Varank: "Bu sene inşallah ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacalk"
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Varank: "Bu sene inşallah ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacalk"

Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Temal atma töreni SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.

11.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:35
Varank:

Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması

Hediye takdimi

Temal atma töreni

SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "Bu sene inşallah ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacalk"
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