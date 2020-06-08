Varank: "Brezilya'ya 1500'den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısında konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısında konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (3) Bakan Varank: "Brezilya'ya 1500'den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin cihazı yurt dışına göndermiş olduk." Kaynak: AA