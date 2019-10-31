Varank: "Böyle etkinlikler sayesinde verimliliğin ekonomiye sağladığı somut faydaları görme...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA -Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda konuştu.
31.10.2019 11:56
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA -Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda konuştu.
Kaynak: AA
VİDEO: Varank: "Böyle etkinlikler sayesinde verimliliğin ekonomiye sağladığı somut faydaları görme...