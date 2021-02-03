Varank: "Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençleri düşürmeyiz"
03.02.2021 12:20 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜKRKBESD) 2020 Yılı Sektör Raporu Lansman Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜKRKBESD) 2020 Yılı Sektör Raporu Lansman Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. (1)
Varank: "Toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesini bekleyenler var. Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençleri düşürmeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı