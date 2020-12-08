Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın"

08.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:19

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı'da konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı'da konuştu. (2)

Bakan Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın."

Varank: 'Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın'
Varank: 'Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın'
Varank: 'Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın'
Varank: 'Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

İlgili Haberler

Öztrak: 'Bizim kimseden ne milliyetçilik ne de ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yoktur'
Öztrak: "Bizim kimseden ne milliyetçilik ne de ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yoktur"
Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi
Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi
Son dakika haberleri! Yabancılar, Türkiye'de bugüne kadar 67 milyar lirayı aşan gayrimenkul yatırımı yaptı
Son dakika haberleri! Yabancılar, Türkiye'de bugüne kadar 67 milyar lirayı aşan gayrimenkul yatırımı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Demet Akalın Haluk Bilginer Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Erol Bulut Caner Erkin Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 12:19:24. #1.14#
title