Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın"
08.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:19
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı'da konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı'da konuştu. (2)
Bakan Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı