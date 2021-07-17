Varank: "Bizim gündemimiz yatırım, üretim, istihdam ve katma değer"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Varank: "Bizim gündemimiz yatırım, üretim, istihdam ve katma değer"

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma Töreni ile Keten Müzesi Projesi İmza Töreni ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma Töreni ile Keten Müzesi Projesi İmza Töreni ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katıldı. (1)

"Yüksek teknolojiyi kendi imkanlarıyla geliştirebilen uluslararası düzeyde rekabet edebilen ve ekonomik, teknolojik bağımsızlığını tesis etmiş bir Türkiye'nin inşası için çalışmaya devam ediyoruz"

"Birilerinin gündemi en güzel yalanı atmak, en etkili kara propagandayı yapmak, sadra şifa olmayan ama göz boyayan işlerle medyalarda boy göstermek olabilir. Bizim gündemimiz ise belli"

"Bizim gündemimiz yatırım, üretim, istihdam ve katma değer"

Varank: 'Bizim gündemimiz yatırım, üretim, istihdam ve katma değer'
Varank: 'Bizim gündemimiz yatırım, üretim, istihdam ve katma değer'
Varank: 'Bizim gündemimiz yatırım, üretim, istihdam ve katma değer'
Varank: 'Bizim gündemimiz yatırım, üretim, istihdam ve katma değer'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Varank: "Bizim gündemimiz yatırım, üretim, istihdam ve katma değer" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 12:50:20. #1.15#

title