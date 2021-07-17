Varank: "Bizim gündemimiz yatırım, üretim, istihdam ve katma değer"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma Töreni ile Keten Müzesi Projesi İmza Töreni ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma Töreni ile Keten Müzesi Projesi İmza Töreni ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katıldı. (1)

"Yüksek teknolojiyi kendi imkanlarıyla geliştirebilen uluslararası düzeyde rekabet edebilen ve ekonomik, teknolojik bağımsızlığını tesis etmiş bir Türkiye'nin inşası için çalışmaya devam ediyoruz"

"Birilerinin gündemi en güzel yalanı atmak, en etkili kara propagandayı yapmak, sadra şifa olmayan ama göz boyayan işlerle medyalarda boy göstermek olabilir. Bizim gündemimiz ise belli"

"Bizim gündemimiz yatırım, üretim, istihdam ve katma değer"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş