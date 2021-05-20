Varank: "Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz"
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Varank: "Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Dua edilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın temel atma törenini gerçekleştirilmesi Temal atma anı KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Dua edilmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın temel atma törenini gerçekleştirilmesi

Temal atma anı KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. (4)

Varank: 'Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz'
Varank: 'Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz'
Varank: 'Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz'
Varank: 'Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz'
Varank: 'Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz'
Varank: 'Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz'
Varank: 'Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz'
Varank: 'Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz'
Varank: 'Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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