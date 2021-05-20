Varank: "Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümünü sağlayacak bir ortak araştırma merkezi kuruyoruz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Dua edilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın temel atma törenini gerçekleştirilmesi Temal atma anı KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Dua edilmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın temel atma törenini gerçekleştirilmesi
Temal atma anı KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı