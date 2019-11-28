Varank: "Bir ürünün pazarlama bileşenleri arasında en önemli unsuru marka oluşturuyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışında konuştu.
28.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Varank: "Bir ürünün pazarlama bileşenleri arasında en önemli unsuru marka oluşturuyor"