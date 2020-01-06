Varank: "Bilişim Vadimizin lansmanından sonra çeşitli alanlarda 32 firmadan başvuru alındı.
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Varank: "Bilişim Vadimizin lansmanından sonra çeşitli alanlarda 32 firmadan başvuru alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

06.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:51

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (4)

Varank: "Bilişim Vadimizin lansmanından sonra çeşitli alanlarda 32 firmadan başvuru alındı. Burada akıllı mobilite teknolojileri geliştirmek istiyoruz"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "Bilişim Vadimizin lansmanından sonra çeşitli alanlarda 32 firmadan başvuru alındı.
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