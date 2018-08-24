Varank: Bazı Para Birimlerinin Küresel Ayrıcalıklarını Kırabiliriz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Dijital ekonominin araçlarıyla siyasi müdahalelerden bağımsız bir ödeme ve takas sisteminin uygulanması yollarını bulabiliriz. Böylece bazı para birimlerinin küresel ayrıcalıklarını kırabiliriz." dedi.

Varank: Bazı Para Birimlerinin Küresel Ayrıcalıklarını Kırabiliriz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Dijital ekonominin araçlarıyla siyasi müdahalelerden bağımsız bir ödeme ve takas sisteminin uygulanması yollarını bulabiliriz. Böylece bazı para birimlerinin küresel ayrıcalıklarını kırabiliriz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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