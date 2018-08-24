Varank: Bazı Para Birimlerinin Küresel Ayrıcalıklarını Kırabiliriz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Dijital ekonominin araçlarıyla siyasi müdahalelerden bağımsız bir ödeme ve takas sisteminin uygulanması yollarını bulabiliriz. Böylece bazı para birimlerinin küresel ayrıcalıklarını kırabiliriz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Dijital ekonominin araçlarıyla siyasi müdahalelerden bağımsız bir ödeme ve takas sisteminin uygulanması yollarını bulabiliriz. Böylece bazı para birimlerinin küresel ayrıcalıklarını kırabiliriz." dedi.
Kaynak: Dunya.com