Varank: (Barış Pınarı Harekatı) "Sadece sınırımızda değil Türkiye ekonomisinde de güvenli bir alan...

22.10.2019 23:06

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da kurulacak Asil Çelik ve Gemlik Gübre Sanayi özel endüstri bölgelerine ilişkin, "Bu iki bölge tam kapasiteyle çalıştığında, cari açığımızda yıllık 330 milyon dolarlık azalma olacak." dedi.

Bakan Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, kentte çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunduklarını, TÜBİTAK'ın Bursa Test ve Analiz Laboratuvarını gezdiklerini, Oyak Renault'un yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon fabrikasında test üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oyak Renault'ta seri üretime geçecek tesisin Bursa'ya kazandırıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Varank, "Bu fabrikayla birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Üretilen hibrit motorlar, Çin, İspanya ve İngiltere'ye ihraç edilecek. İşin güzel yanı üretimde kullanılacak birçok ürünün yerli sanayicilerimizden temin edilecek olması. Dolayısıyla yerlileşme hedeflerimize, ihracata ve nitelikli istihdama doğrudan hizmet eden yüksek katma değerli örnek bir yatırımdan bahsediyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank, makine sektöründe faaliyet gösteren farklı fabrikaları da gezdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Aslında bugün yaşadığımız şu yoğunluk bile Bursa'nın ne denli dinamik ve üretken bir şehir olduğunu çok net gösteriyor. Yılın 9 ayında gösterdiğiniz 11 milyar dolarlık ihracat hacmi de üretkenliğinizin bir diğer yansıması. Alt kalemlere baktığımızda Bursa'nın hemen hemen her sektörde ihracat yapabilen bir sanayi altyapısına sahip olduğunu görüyoruz. Tabii bu altyapının gelişmesinde sunduğumuz desteklerin büyük katkısı oldu. Bugüne kadar Bursa'da 40 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 50 binin üzerinde vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Girişimcilik, Ar-Ge, Ür-Ge ve finansman gibi alanlarda 27 bin KOBİ, KOSGEB'ten faydalanıyor."

"100 binin üzerinde vatandaşımıza iş imkanı oluşturduk"

KOSGEB'in 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlattığını hatırlatan Varank, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB'in karşılayacağını aktardı.

Bakan Varank, 2002 öncesi dönemde Bursa'da 9 organize sanayi bölgesi bulunurken, 17 senede 8 yeni organize sanayi bölgesini şehre kazandırdıklarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Böylelikle 100 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanı oluşturduk. Yine bu sene iki yeni özel endüstri bölgesi ilan ettik. Bu iki bölge tam kapasiteyle çalıştığında cari açığımızda yıllık 330 milyon dolarlık azalma olacak. Bursa'nın bir diğer ayırt edici özelliği de inovasyona olan yatkınlığı. İlimizde 128 Ar-Ge merkezi bulunuyor, bu da Bursa'yı İstanbul'un ardından ülke genelinde 2'nci sıraya taşıyor. Nitekim, Bursa'nın ihracatında orta ve yüksek teknolojili ürün payının yüzde 58'in üzerinde olması tesadüf değil.

Biliyorsunuz çok hızlı bir teknolojik dönüşüm çağından geçiyoruz. Sanayimizin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Bu amaçla, Ankara'dan sonra ikinci model fabrikamızı mart ayında Bursa'da açtık. Bakanlık olarak buraya 4 milyon lira katkı sunduk. Sanayicilerimiz burada düzenli olarak yalın uygulamalar ve dijital yetkinlikler eğitimlerine katılıyor. Robotların üretim hattında kullanılması, makineler arası dijital etkileşim ve nesnelerin interneti uygulamalarıyla model fabrikayı daha ileri seviyelerde eğitim ve danışmanlık veren bir yapıya ulaştırmayı amaçlıyoruz."

Bakan Varank, atacakları adımları 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji'sine göre belirlediklerini dile getirerek, "Bu stratejiyi Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırladık ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var. Bunlardan ilki yüksek teknoloji ve inovasyon. Burada amacımız, ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu haline getirmek. Sanayide dijital dönüşümle, teknoloji eksenli sanayileşme için somut adımlar atacağız. Girişimcilik alanında uygulayacağımız politikalarla, fikirden ürüne kadar tüm süreçte girişimci sayısını artıracak ve ekosistemi daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

"Pozitif gündeme odaklandık"

Varank, reel sektörün desteği ve iş birliğinin kendileri için önemli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sizleri yatırıma ve üretime daha güçlü bir şekilde teşvik etmek istiyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı da bu amaçla hazırladık. Burada hedefimiz, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi. Bunun için odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri belirledik, bunları destekleyeceğiz. Bu kapsamda alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik ederek, desteklerimizi bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz. Stratejik ya da proje bazlı yatırım teşviklerimiz girişimcilerin hizmetinde olacak. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladık. Başvurular 22 Kasım'a kadar devam ediyor. Bu programa çok inanıyor ve çok güveniyoruz. Gelin sizler de bu programın bir parçası olun, başvurunuzu yapın. Ekonomik bağımsızlığa giden yolu hep birlikte yürüyelim.

Bakın, Barış Pınarı Harekatı bir gerçeği tekrar çok net biçimde ortaya koydu. Savunma sanayisinde katettiğimiz yol, bize başarıyı getirdi. Şimdi sıra sanayinin diğer alanlarında da bu başarıyı yakalamakta. Türkiye ekonomisine ve kendi potansiyelinize çok daha güçlü bir şekilde güvenin. Finansman maliyetleri ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık. Uluslararası kuruluşlar ülkemize ilişkin büyüme tahminlerini teker teker yukarı revize ediyorlar. Ekonomimiz günden güne inşallah daha da güçlenecek."

Bursa'nın insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla üretim için en doğru adreslerden biri olduğuna işaret eden Varank, "Barış Pınarı Harekatı'nın bölgemizin güvenliğine ve kalıcı istikrarına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu harekat sadece sınırımızda değil Türkiye ekonomisinde de güvenli bir alan oluşturacak. Hükümet olarak, tamamen pozitif gündeme odaklandık. Türkiye'yi büyütecek adımları atmak, milletimizin refahını yükseltecek hamleleri yapmak temel önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bakan Varank'a, BTSO tarafından yaptırılacak "BTSO 15 Temmuz Şehitleri Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki Eğitim Külliyesi"nin maketi hediye edildi.

Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay katıldı.

Kaynak: AA