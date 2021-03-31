Varank: "Sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Eğer bu aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa, sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nazal aşı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar. Dosyaları değerlendirildikten sonra onay alırlarsa hemen çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı