Varank: "Sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank'tan "Salgını bitirecek" sprey aşıyla ilgili açıklama: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuru yapıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Eğer bu aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa, sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nazal aşı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar. Dosyaları değerlendirildikten sonra onay alırlarsa hemen çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar."
Kaynak: Anadolu Ajansı