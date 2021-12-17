Varank: "(Asgari ücret) Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk"
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de 2021 Verimlilik Proje Ödülleri & TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu (2)
KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de 2021 Verimlilik Proje Ödülleri & TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu (2)