Varank: "(Asgari ücret) Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk" - Haberler
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Varank: "(Asgari ücret) Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk"

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de 2021 Verimlilik Proje Ödülleri & TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu (2)

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de 2021 Verimlilik Proje Ödülleri & TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu (2)

Varank: (Asgari ücret) Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk

Varank: (Asgari ücret) Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk

Varank: (Asgari ücret) Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk

Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (2)

Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (2)

 Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci...

Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci...

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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