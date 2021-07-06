Varank: "Türkiye insansız hava araçları teknolojisinde zirveyi yakalamış durumda"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüde konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşu. (3)