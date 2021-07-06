Varank: "Türkiye insansız hava araçları teknolojisinde zirveyi yakalamış durumda"
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Varank: "Türkiye insansız hava araçları teknolojisinde zirveyi yakalamış durumda"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüde konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşu. (3)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüde konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşu. (3)

Varank: 'Türkiye insansız hava araçları teknolojisinde zirveyi yakalamış durumda'
Varank: 'Türkiye insansız hava araçları teknolojisinde zirveyi yakalamış durumda'
Varank: 'Türkiye insansız hava araçları teknolojisinde zirveyi yakalamış durumda'
Varank: 'Türkiye insansız hava araçları teknolojisinde zirveyi yakalamış durumda'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Varank: "Türkiye insansız hava araçları teknolojisinde zirveyi yakalamış durumda" - Haberler
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