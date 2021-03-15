Varank: "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz"
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Varank: "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz"

15.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:17

Toplantının yapıldığı salondaki katılımcılar Toplantı ile ilgili tanıtım videosu izlenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantının yapıldığı salondaki katılımcılar

Toplantı ile ilgili tanıtım videosu izlenmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)

Varank: "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz."

Varank: 'AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz'
Varank: 'AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz'
Varank: 'AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz'
Varank: 'AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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