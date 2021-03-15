Varank: "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz"

Toplantının yapıldığı salondaki katılımcılar Toplantı ile ilgili tanıtım videosu izlenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.