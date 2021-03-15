Varank: "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz"
Toplantının yapıldığı salondaki katılımcılar Toplantı ile ilgili tanıtım videosu izlenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Toplantının yapıldığı salondaki katılımcılar
Toplantı ile ilgili tanıtım videosu izlenmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)
Varank: "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı