Varank: "(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin...
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Varank: "(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin...

01.10.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:45

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK ile gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK ile gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

Varank: "(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular"

Varank: '(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin...
Varank: '(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin...
Varank: '(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin...
Varank: '(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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