Varank: "(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin...
01.10.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:45
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK ile gerçekleştirilen toplantıda konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK ile gerçekleştirilen toplantıda konuştu.
Varank: "(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk