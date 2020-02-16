Varank: 2020'nin yeni çağrısına çıktık. Başvurular 28 Şubat'a kadar sürecek.
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Varank: 2020'nin yeni çağrısına çıktık. Başvurular 28 Şubat'a kadar sürecek.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) 69. Aylık Toplantısı'na katıldı.

16.02.2020 21:33 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:34
Varank: 2020'nin yeni çağrısına çıktık. Başvurular 28 Şubat'a kadar sürecek.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) 69. Aylık Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: 2020'nin yeni çağrısına çıktık. Başvurular 28 Şubat'a kadar sürecek.
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