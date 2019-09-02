02.09.2019 21:14

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin verimli kullanılmadığını, hakemlerin ve eğitimcilerin kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde çok ilginç bir 3 haftada geçirdiklerini ve 1 puan alabildiklerini belirtti.

Galatasaray maçında yaşananların kamuoyuna önemli yansımaları olduğunu dile getiren Karaman, "İlk üç hafta 9 puan da alabilirdik sıfır puanda da kalabilirdik ama maalesef 1 puandayız. Galatasaray maçına baktığımızda 5 kırmızı kartın, 8 dakika uzatmanın olduğu, 99'uncu dakikada gol yiyen bir Kayserispor var. Birisi hiç maça gelmese gol dakikalarına ve kartlara baksa 'hakemler çok zor duruma düşmüş' diye düşünebilir." dedi.

"Giden puanlar geri gelmiyor"

Hakemlerin maç esnasında verdikleri yanlış kararlardan VAR aracılığıyla dönme fırsatları olduğunu ve bunu iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Bizim maçtan sonra diğer maçları analiz etmek lazım. VAR'daki olaylar çok önemli. VAR kesin yanlışı bulmak zorunda. Hakem yanlış kararı vermişse onu bulmak zorunda. VAR'ın işi doğru kararları araştırmak değil. Doğru kararda yanlış aramasınlar. Cüneyt hocayı tebrik ediyorum. İptal edebilecek kadar cesaretli bir tavır sergiledi. VAR verdiği kararın yanlış olduğunu gördü hakemi çağırdı. Hoca geldi 'kararım yanlış' dedi doğrusunu verdi hem de iki kez yaptı. Geçen sene ve bu sene oynadığımız maçlarda golümüz iptal edenler aynı VAR hakemleri. İsim konuşunca olmuyor, onlara suç atmış gibi oluyor. Hakem arkadaşlarımız ve onları eğitenler bu gelişmeyi sağlamak zorundalar. Giden puanlar geri gelmiyor ama en azından sesimizi yükseltiyoruz. VAR'da hakemin bulduğu yanlışı bulun kardeşim."

-Antalyaspor hazırlıkları başladı

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Kaynak: AA