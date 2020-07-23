Vapurdan düştü kalp masajıyla hayata döndürüldü
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Vapurdan düştü kalp masajıyla hayata döndürüldü

Eminönü seferini yapan vapurda, bir yolcu denize düştü.

Vapurdan düştü kalp masajıyla hayata döndürüldü
23.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:12
KADIKÖY-Eminönü seferini yapan vapurda, bir yolcu denize düştü. İskeleye çıkarıldıktan sonra kalp mesajı yapılarak hayata döndürülen yolcu hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karaköy açıklarında 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy-Karaköy-Eminönü seferini yapan vapurda yolculuk yapan bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Kıyıdan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince tekneye alınarak Karaköy iskelesine çıkarıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu tespit edilen yolcu, yapılan kalp masajının ardından hayata döndürüldü. Vapurdan düşme nedeni öğrenilemeyen yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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