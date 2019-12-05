Vapurdaki cinsel taciz davasının sanığı; Hastalığımın etkisiyle istemsiz davranışlarda bulunuyorum

05.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:28

Yüksel KOÇ/ KARAKÖY-Kadıköy vapurunda kadınlara yönelik, "zincirleme cinsel taciz" suçunu işlediği iddiası ile hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Rıza E.'nin yargılanmasına başlandı.

Rıza E., geçtiğimiz hafta Gebze'de talimatla ifade verdiği için duruşmaya gelmedi. Sanığın savunmasında, "Bayanların kendi aralarında benim hakkında cinsel taciz söylemli konuşmalar yaptıklarını duyunca panikledim. Tuvalete gittim. Heyecanlanarak orada montumu unutup gittim. Hastalığımın etkisiyle istemsiz davranışlarda bulunuyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, aynı zamanda avukat da olan olayın mağduru da olan müşteki Zeliha M., müşteki Suna Y. ile sanığın Avukatı Nuri Almaz katıldı. Dava kapsamında 29 Kasım 2019 tarihinde Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan tutuklu sanık Rıza E. duruşmaya katılmadı. Davaya katılmak için dilekçe sunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen duruşmaya gelen olmadı.

MONTUNU TUVALETTE UNUTTUMSanığın Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimatla verdiği savunmasında, "Olay günü alkol aldıktan sonra vapura bindim. Bayanların kendi aralarında benim hakkımda cinsel taciz söylemli konuşmalar yaptıklarını duyunca panikledim. Tuvalete gittim. Heyecanlanarak orada montumu unutarak gittim. Hastalığımın etkisiyle istemsiz davranışlarda bulunuyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

MÜŞTEKİLER OLAY ANINI ANLATTILARMüşteki Suna Y., olay günü Karaköy-Kadıköy vapuruna bindiğini hatırlatarak, "Üst katta oturdum. Sonra diğer müşteki Zeliha M. çaprazıma oturdu. Daha sonra sanık geldi yanıma oturdu. Sanık bir süre sonra titremeye başladı. Eliyle pantolona dokunduğunu gördüm. Tepki gösterdim. Zeliha hanım ayaklandı, onunla birlikte ben de ayaklandım. Yardım istedik. Sanık da olay yerinden kaçtı. Şikayetçiyim" dedi.

'DELİL BULUNMASI İÇİN GÖRÜNTÜ KAYDETTİM'Aynı zamanda avukat da olan müşteki Zeliha M., olayın meydana geldiği vapurda diğer müşteki Suna Y.'nin çaprazında oturduğunu belirterek, "Sanığa baktığı sırada pantolonuna dokunduğunu gördüm. Baktığımızı fark etmedi. Savunmanın bir sacayağı olarak delil bulunması için görüntü kaydettim. Bizim baktığımızın farkında değildi. Bir süre sonra suç işliyorsun, bu vapurdan ayrılamazsın dedim. Kaçtı" dedi. Ardından vapurun kaptanının yanına gittiğini söyleyen Zeliha M., "Ancak vapur Kadıköy'e yaklaştığı için kaçtı. Tarifinden insanlar tuvalete gittiğini söylediler. Tuvalette ceketini bırakıp kaçmış, teşhisten kaçmak için. Akıl sağlığına dayanarak beraat ummaktadırlar. Geçmişte gördüğü tedavileri değil, suç tarihinde akıl sağlığı önemlidir. Şikayetçiyim" dedi.

SANIK AVUKATI: KAÇMADI TUVALETE GİTMİŞSanığın Avukatı Nuri Almaz, müvekkilinin olay sırasında kaçmadığını öne sürerek, "Kaçmadı, tuvalete gitmiş. Ceketini orada unutup gitmiş" dedi. Müvekkilinin yakalanmadığını, polislere kendisinin teslim olduğunu söyleyen Avukat Almaz, "Bu çocuk olay sonrası tedavi görmeye başlamadı, yıllardır tedavi görüyor. Bu kişinin TCK 32 kapsamında davranışlarını yönlendirme kabiliyeti olup olmadığının tespiti için rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi.Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin Karaköy-Kadıköy vapurunda 7 Ekim 2019 tarihinde yolculuk yapan müştekiler Suna Y., ve Zeliha M.'ye yönelik zincirleme cinsel taciz suçunu işlediği belirtiliyor. İddianamede Rıza E. için, "Zincirleme cinsel taciz" suçundan 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: DHA