Vapurda Çay Simit Sohbet sunucusu kimdir? Ömer Öztürk kimdir, kaç yaşında?

Ekranların sevilen programı Vapurda Çay Simit Sohbet, birbirinden değerli konuklarıyla TRT Haber'de yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda izleyiciler Vapurda Çay Simit Sohbet sunucusu kimdir? Ömer Öztürk kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Vapurda Çay, Simit, Sohbet programıyla tanınan Ömer Öztürk'ün hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Ömer Öztürk, TRT ekranlarında yayınlanan 'Vapurda Çay, Simit, Sohbet' adlı kültür-sanat içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğu üstlenmektedir. Peki, Ömer Öztürk kimdir?

VAPURDA ÇAY SİMİT SOHBET SUNUCUSU ÖMER ÖZTÜRK KİMDİR?

1982 Eskişehir doğumludur. Lisans eğitimini İstanbulBilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında fotoğrafla tanışmışve fotoğraf sanatını bir yaşam biçimine dönüştürmüştü.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi,Mimar Sinan Güzel Sanatlarda, televizyon haberciliği ve programcılığıile sinema bölümündeakademik çalışan olarak ders vermiştir. 2010 yılında paradiso film'i kurmuştur. Profesyonel olarak fotoğrafçılık ve yönetmenlik yapmaktadır. Paradiso fotoğraf atölyesinde ve bir çok seminerde 'fotoğrafçılık' üzerine eğitim vermiştir. Ömer Öztürkaynı zamanda belgesel sinemacılar birliği ve İFSAK üyesidir. Aydın Doğan genç iletişimciler yarışmasında en iyi belgesel film dalında 1.'lik ödülü kazanmıştır. Şrket-i hayriye; İstanbul Şehir Hatları İşletmeleri resmi fotoğrafçısıdır.

TRT ekranlarında yayınlanan 'Vapurda Çay, Simit, Sohbet' adlı kültür-sanat içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğu üstlenmektedir.