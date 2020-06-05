VAPUR VE TEKNELERDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK
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VAPUR VE TEKNELERDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK

(havadan görüntülerle) VAPUR VE TEKNELERDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK-Yoğunluk havadan da görüntülendiHaber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK - Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA)Eminönü- Kadıköy seferini yapan Turyol tekneleri ve Şehir Hatları vapurlarından inenlerin kalabalığı dikkat çekti.

VAPUR VE TEKNELERDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK
05.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:42

(havadan görüntülerle) VAPUR VE TEKNELERDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK

-Yoğunluk havadan da görüntülendi

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK - Murat KORKMAZ/ İstanbul, (DHA)

Eminönü- Kadıköy seferini yapan Turyol tekneleri ve Şehir Hatları vapurlarından inenlerin kalabalığı dikkat çekti. Kadıköy İskelesi'ndeki yolcuların deniz taşıtlarında inmesi ve yürümesi dakikalarca sürdü. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Yolcuların oluşturduğu kalabalık havadan da görüntülendi.

SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR

Eminönü- Kadıköy seferini yapan Turyol tekneleri ve Şehir Hatları vapurlarından yoğunluk yaşandı. Havanın güzelliğini de fırsat bilenler dışarıya çıktı. Deniz taşımacılığını tercih edenlerin oluşturduğu kalabalık ise dikkat çekti. Eminönü'nden Kadıköy'e gitmek isteyenler tekne ve şehir hatları vapurlarını tercih etti. Yolcuların iskelede bekledikleri sırada kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Teknenin içinde de açık havada oturmak isteyenlerin yine sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Teknede çay içenler de dikkat çekti. Yolcuların arasında maske takmayanlar da vardı.

YÜZLERCE YOLCUNUN YÜRÜYÜŞÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kadıköy İskelesi'nde vapurdan ve tekneden inenlerin oluşturduğu kalabalık dakikalarca sürdü. Yolcular iskelede kalabalık dolayısıyla sosyal mesafeyi hiçe sayarak dakikalarca yürüdü. Havadan görüntülerde yüzlerce yolcunun iskelede yürüdüğü görüldü.

"BEN MASKESİZ BİNDİM KİMSE BAKMADI MASKE VAR MI YOK MU DİYE"

Eminönü-Kadıköy yolcuları kalabalıktan şikayet etti. Bazı yolcular maskesiz bindikleri halde kimsenin kendilerini uyarmadığını belirtti.

Yasin Özdemir, "İnsanlar yakın oturuyorlar, umursamıyorlar. Başlarına gelmeyince umursamıyorlar, rahat herkes. Kesinlikle güvenli değil, giriş çıkışta kimse bakmıyor. Mesela ben maskesiz bindim, kimse bakmadı maske var mı yok mu diye. Sormuyorlar ilgilenmiyorlar. Sadece görüntü için, önlem yok" dedi.

İbrahim Taşkıran, "İçeri girerken maskemize pek bakmadılar. Trende 'sosyal mesafeyi koruyun' diyorlar, kimse korumuyor. Marmaray'la geldik ana baba günüydü. Minibüsler, otobüsler öyle. Tekneyle daha sakin olur dedik ama teknede aynı şekilde. Değişen bir şey yok, Eminönü ana baba günü. İkinci dalga da gelir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"HALK OLARAK BİRAZ SORUMSUZUZ, HEMEN SALDIK KENDİMİZİ"

Sedat Kabacuk, "Bence biz halk olarak biraz sorumsuzuz, hemen saldık kendimizi. Devlet gereğini yapıyor da, bizim biraz daha elinden tutmamız lazım" dedi.

Fırat Elitaş ise, "Sosyal mesafeye insanlar ister istemez insanlar uymuyorlar. Tek maske yeterli olmuyor ya da mesafeye çok dikkat ettiklerini düşünmüyorum. Sefer sayıları artırılırsa insanlar, içerideki insan sayıları da azalır. Böylece hem daha dikkatli olunur, hem de daha iyi olur. Sağlıklarına daha çok dikkat etmiş olurlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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