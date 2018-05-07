Yoğun Sis Nedeniyle İstanbul'daki Tüm Vapur Seferleri İptal Edildi

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.

ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, Tüm seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır" ifadesi kullanıldı.

MARMARAY'DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Vapur seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Marmaray'ı tercih eden yolcular yoğunluğa neden oldu.