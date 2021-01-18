Vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu? İdo seferleri iptal mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar ve yağmur uyarısının ardından İstanbul'da 18 Ocak itibariyle kar yağışlarının arttığı gözlendi. İstanbul'un birçok bölgesine, özellikle yüksek tepelerinde kar yağışlarının arttığı gözlendi. Bir yandan günlük hayatına devam eden vatandaşlar vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu? İdo seferleri iptal mi? sorularının yanıtını arıyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar ve yağmur uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da yer yer yoğun kar yağışlarından dolayı Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşulları oluşmaya başladı. Geçen hafta itibariyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nde bazı seferler iptal edilmişti. Bursa ve İstanbul içi vapur seferlerinde 18 Ocak, yani bugün için ise henüz bir iptal gerçekleşmedi.

VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU? İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nin tüm seferleri çalışmaya devam ederken, son dakika gerçekleşen iptalleri buradan görebilirsiniz.