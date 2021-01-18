Vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu? İdo seferleri iptal mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu? İdo seferleri iptal mi?

18.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:07
Vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu? İdo seferleri iptal mi?

Kar yağışının artmasıyla birlikte Marmara Denizi'nde oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu? İdo seferleri iptal mi? sorularını merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar ve yağmur uyarısının ardından İstanbul'da 18 Ocak itibariyle kar yağışlarının arttığı gözlendi. İstanbul'un birçok bölgesine, özellikle yüksek tepelerinde kar yağışlarının arttığı gözlendi. Bir yandan günlük hayatına devam eden vatandaşlar vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu? İdo seferleri iptal mi? sorularının yanıtını arıyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar ve yağmur uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da yer yer yoğun kar yağışlarından dolayı Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşulları oluşmaya başladı. Geçen hafta itibariyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nde bazı seferler iptal edilmişti. Bursa ve İstanbul içi vapur seferlerinde 18 Ocak, yani bugün için ise henüz bir iptal gerçekleşmedi.

VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU? İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nin tüm seferleri çalışmaya devam ederken, son dakika gerçekleşen iptalleri buradan görebilirsiniz.

Vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu?
Vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu?
Vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu?
Vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Oğuzhan Koç Ozan Doğulu Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Erol Bulut Mesut Bakkal Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu? İdo seferleri iptal mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 10:07:58. #1.14#
title