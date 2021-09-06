Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları son dakika! İDO ve BUDO iptal mi?

Eylül ayıyla birlikte havalar soğumaya başladı. Yağmurların yer yer şiddetlendiği İstanbul ve çevre illeri hakkında Vapur seferleri iptal mi? İDO ve BUDO iptal mi? sorularının yanıtları merak edildi. İşte, Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları son dakika! İDO ve BUDO iptal mi?