Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları son dakika! İDO ve BUDO iptal mi?
Eylül ayıyla birlikte havalar soğumaya başladı. Yağmurların yer yer şiddetlendiği İstanbul ve çevre illeri hakkında Vapur seferleri iptal mi? İDO ve BUDO iptal mi? sorularının yanıtları merak edildi. İşte, Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları son dakika! İDO ve BUDO iptal mi?
Vapur seferleri iptal mi?İDO ve BUDO iptal mi? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Şehir hatlarına bağlı olan vapur seferlerinde iptal durumu söz konusu değil.
İDO BUDO İPTAL Mİ?
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
- 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
- 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
- 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
- 07:00 Yenikapı-Bandırma
- 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
- 08:30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa
- 12:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
- 16:00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı
- 19:00 Bandırma-Yenikapı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.