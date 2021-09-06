Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları son dakika! İDO ve BUDO iptal mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları son dakika! İDO ve BUDO iptal mi?

Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları son dakika! İDO ve BUDO iptal mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Eylül ayıyla birlikte havalar soğumaya başladı. Yağmurların yer yer şiddetlendiği İstanbul ve çevre illeri hakkında Vapur seferleri iptal mi? İDO ve BUDO iptal mi? sorularının yanıtları merak edildi. İşte, Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları son dakika! İDO ve BUDO iptal mi?

Vapur seferleri iptal mi?İDO ve BUDO iptal mi? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir hatlarına bağlı olan vapur seferlerinde iptal durumu söz konusu değil.

İDO BUDO İPTAL Mİ?

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

  • 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
  • 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
  • 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
  • 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
  • 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
  • 11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

  • 07:00 Yenikapı-Bandırma
  • 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
  • 08:30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa
  • 12:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
  • 16:00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı
  • 19:00 Bandırma-Yenikapı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Mesut Akusta Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Samet Aybaba Bülent Korkmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları son dakika! İDO ve BUDO iptal mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 09:11:17. #1.15#

title