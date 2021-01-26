Vapur seferleri iptal mi? İDO ve BUDO çalışıyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'un için yağış ve buzlanma uyarılarında bulundu. Vatandaşlar Marmara Denizi üzerinde oluşan olumsuz hava koşullarından dolayı vapur seferleri iptal mi? İDO ve BUDO çalışıyor mu? merak ediyor.

Ülke genelinde beklenen kar yağışlarının ardından İstanbul'da da yeniden kar yağışları olması bekleniyor. 26 Ocak itibariyle İstanbul'da yağış ve sağanak uyarıları nedeniyle seyahat yapacak olan veya işlerine devam edecek vatandaşlar vapur seferleri iptal mi? İDO ve BUDO çalışıyor mu? soruyor.

VAPUR SEFERLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü' Marmara Bölgesi için yaptığı hava durumu açıklamasına göre çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini duyurdu. İstanbul içi vapur seferleri yapan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa vapur seferleri gerçekleştiren Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nin seferlerine devam edecek. 26 Ocak Salı günü yani bugün için bir sefer iptali bulunmamaktadır.

İDO VE BUDO ÇALIŞIYOR MU?

Yeniden kar yağışı uyarılarının ardından, 21 hat üzerinde sefer düzenleyen İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerini düzenlemeye devam ederken, henüz bir iptal gerçekleşmemiştir.