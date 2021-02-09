Vapur seferleri iptal mi? İDO çalışıyor mu? BUDO çalışıyor mu?

Yağmur ve fırtınanın etkili olmasıyla birlikte Marmara Denizi'nde oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar vapurlar çalışıyor mu? İDO çalışıyor mu? BUDO çalışıyor mu? sorularını merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına ve çatı uçması uyarısının ardından İstanbul'da fırtına şiddetini göstermeye başladı. Marmara Denizi üzerinde fırtınamsı rüzgar beklenmesi Vapur seferleri iptal mi?İDO çalışıyor mu? BUDO çalışıyor mu? sorduruyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahmini verilere göre İstanbul'da parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nde bazı seferler iptal edildi.

8 Şubat Salı günü Marmara Denizi üzerinde oluşacak olan ve istanbul'u içine alan fırtına beklentisi nedeniyleİstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'da seferler iptal edildi.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nun internet sitesi üzerinden yapmış olduğu resmi açıklamaya göre, 07.00 Yalova-Pendik, 07.00 Pendik-Yalova, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'u etkileyen olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nde de bazı seferler iptal edildi. Bunlar, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerini gerçekleştirmeyecekler.