Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık Vapur seferleri iptal mi oldu? - Haberler
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Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık Vapur seferleri iptal mi oldu?

Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık Vapur seferleri iptal mi oldu?
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Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi. Peki, Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık Vapur seferleri iptal mi oldu? Hangi seferler iptal oldu? Vapurlar açık mı? Vapur seferleri ne zaman açılacak? Vapur seferleri devam ediyor mu? İşte gelişmeler...

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Hangi vapur seferleri iptal oldu araştırılıyor. Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık Vapur seferleri iptal mi oldu?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Karaköy- Kadıköy, Kadıköy- Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.

Konu hakkında yapılan resmi duyuru şu şekilde:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti nedeniyle aşağıda belirtilen seferlerimiz yapılamamaktadır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

- KARAKÖY-KADIKÖY

- KABATAŞ-ADALAR

- BOSTANCI-ADALAR RİNG"

Buna göre hava şartları nedeniyle, Karaköy-Kadıköy , Kabataş-Adalar ve Bostancı-Adalar Ring seferleri geçici olarak durduruldu.

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