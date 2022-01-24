Vapur seferleri iptal mi edildi? 24 Ocak Vapur, Gemi seferleri iptal mi oldu? Hangi seferler iptal edildi?

Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi. Peki, Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 24 Ocak Vapur seferleri iptal mi oldu? Hangi seferler iptal oldu? Vapurlar açık mı? Vapur seferleri ne zaman açılacak? Vapur seferleri devam ediyor mu? İşte gelişmeler...

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Hangi vapur seferleri iptal oldu araştırılıyor. Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 24 Ocak Vapur seferleri iptal mi oldu?

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

İstanbul'da bazı İDO ve BUDO vapur seferleri iptal edildi. Bunun dışında şehirler arası otobüs seferleri de iptal edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar, yarın (Salı) 08.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı. Ayrıca bazı uçak seferleri de iptal edilmişti. Bunun dışında İstanbul'da tramvay, İETT, metrobüs gibi ulaşım araçları seferlerine devam etmektedir.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

23-24 Ocak Pazar-Pazartesi 2022 tarihinde bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edilmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir. Bu seferler normalde 23 Ocak için iptal edilmişti. Fakat iptal seferlerin 24 Ocak'ta devam edileceği açıklaması yapıldı.

İDO'da iptal edilen seferler listesi:

- Pendik-Yalova 18.00-18.45

- Yalova-Yenikapı 21.45-23.00

- Bursa-Kabataş 16.30-18.15

- Yalova-Pendik 17.00-17.45

- Pendik-Yalova 20.00-20.45

- Yenikapı-Yalova 21.45-23.00

- Bursa-Kadıköy 18.00-19.45

- Yalova-Pendik 19.00-19.45

- Bandırma-Kadıköy 15.30-18.00

- Pendik-Yalova 16.00-16.45

- Bursa-Kabataş 20.30-22.15

BUDO'da iptal edilen seferler listesi:

- Eminönü-Mudanya 19.30

- Mudanya-Eminönü 19.30

- Eminönü-Mudanya 17.00

- Armutlu-Bursa 15.55

- Eminönü-Armutlu 14.30

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da etkisini devam ettiren kar yağışlarının meydana getirdiği olumsuz hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm iniş ve kalkışlar saat 18.00'e kadar durduruldu.

Megakentte günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken hava ulaşımı da hava koşullarından olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilen İstanbul Havalimanı'nda iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.

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