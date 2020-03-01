Vapur faciasında ölen 392 kişi törenle anıldı

01.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:25

İZMİT Körfezi'nde 1 Mart 1958 günü, çoğu öğrenci olmak üzere yaklaşık 600 yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Üsküdar Vapuru'nda yaşamını yitiren 392 kişi törenlerle anıldı.

Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz facialarından biri olarak kabul edilen olayda, yaklaşık 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket eden Üsküdar Vapuru, fırtınaya dayanamayarak battı. Çoğunluğu lise öğrencisi olan 392 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Yolcuların yardımına Gölcük açıklarında demirli bulunan Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri ile bir denizaltı yetişti. Birçok kişi denizden alınarak kurtarılırken resmi kayıtlarda geçen sayıya göre 392 kişi boğularak yaşamını yitirdi.Vapur faciasının 62'nci yıldönümünde İzmit Marina'da bulunan 1 Mart Vapur İskelesi önünde faciada yaşamını yitirenler için anma töreni yapıldı. İzmit Lisesi öğrencileri, o dönem faciaya tanık olanlar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının bulunduğu anma töreninde, hayatını kaybedenler için dualar okunduktan sonra, denize karanfil bırakıldı. İzmit Yelken Kulübü sporcuları ise ölenlerin anısına yelkenleriyle denize açılarak Türk bayrağı açtı.

Deniz faciasının yaşandığı sırada sahil kenarında bir inşaatta çalıştığını ve kazayı gördükten sonra arkadaşlarıyla beraber yardıma gittiğini söyleyen Yaşar Pekdemir, Vapur denize açıldıktan sonra çok fazla fırtına ve yağmur başladı. Yağmur ve fırtına başladığı için biz de işimizi bırakıp bir kahvehaneye çekilmiştik. Bir arkadaşım vardı yanımda onunla beraber denizi seyrediyorduk ve geminin savrulduğunu gördük. Gemi bir anda fırtınayla birlikte savrulduktan sonra battı. Daha sonra kahvehanede bulunan herkes yardım etmek için sahile koştuk. Sahil kenarında bulunan bir fabrikanın botlarıyla denize açılıp yolcular deniz kenarına getirildi ve sahil kenarına bırakıldı. Bazıları da o sahil kenarında beklerken öldü. Bizim gördüğümüz acı bu, 62 senedir kalbim o acıyı yaşıyor. dedi.

Kaynak: DHA