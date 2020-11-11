Vanuatu'da ilk Kovid-19 vakası kaydedildi
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Vanuatu'da ilk Kovid-19 vakası kaydedildi

11.11.2020 07:01 | Son Güncelleme: 11.11.2020 07:04
Vanuatu'da ilk Kovid-19 vakası kaydedildi

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'ya ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'ya ulaştı.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, 4 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nden dönen bir erkeğe uygulanan testin pozitif çıkmasıyla Vanuatu'daki ilk Kovid-19 vakasının kaydedildiği açıklandı.

Avustralya'nın Sydney ve Yeni Zelanda'nın Auckland kenti aktarmalı hava yoluyla gelen kişinin virüse yakalandığını doğrulayan Vanuatu Başbakanı Bob Loughman, rahatsızlığı fark edilen kişinin uçuşlar sırasında ayrı oturtulduğunu ve her zaman fiziksel mesafenin korunduğunu söyledi.

Virüse yakalanan kişinin başkent Port Vila Merkez Hastanesi'ne nakledildiğini ve bu kişiyle teması olanların da karantinaya alındığını belirten Başbakan Loughman "Tüm vatandaşları, durumun kontrol altında ve hükümetin Kovid-19 görev gücü aracılığıyla bu hastalığı ele almaya ve takibe hazır olduğu konusunda temin etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Herkese hijyen uygulamalarını iyi takip etme ve sosyal mesafeyi uygulama konusunda daha dikkatli olmalarının tavsiye edildiğini hatırlatan Başbakan Loughman, yetkililerin gelecek günlerde başka tedbirlerin alınmasının gerekip gerekmediğini bildireceklerini kaydetti.

Güney Pasifik Okyanusu'nda Avustralya'ya 1750 kilometre mesafede ve Fiji'nin batısında yer alan yaklaşık 307 bin nüfuslu Vanuatu, 83 adadan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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