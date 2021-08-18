Vanuatu'da 6.9 büyüklüğünde deprem
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Vanuatu'da 6.9 büyüklüğünde deprem

Vanuatu'da 6.9 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vanuatu'da meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vanuatu'da meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin, Port-Olry'nin yaklaşık 19 kilometre kuzeybatısında, 89.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. USGS, sarsıntının şiddetini ilk önce 7.1, daha sonra 6.8 olarak açıklarken, son olarak da 6.9 olarak düzeltti. Depremde yaralı veya can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin merkez üssüne 300 kilometre mesafede bulunan kıyılar için tsunami uyarısı yaptı.

-İHA-

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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