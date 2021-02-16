Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16.02.2021 06:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 06:30
KUALA Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KUALA Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'nun başkenti Port Vila'da sabah saatlerinde 6,7 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.
Yerin 14 kilometre derinliğinde meydan gelen ve merkez üssü Port Vila'nın 53 kilometre batısı olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız