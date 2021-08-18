Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Port-Olry köyünün 20 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

USGS, depremin yerin 89,5 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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