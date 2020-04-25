VANTB, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
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VANTB, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Van Ticaret Borsası (VANTB), önceki yıllarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

25.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:24
VANTB, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Van Ticaret Borsası (VANTB), önceki yıllarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

VANTB öz kaynağı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla hazırlanan 850 koli gıda yardımının dağıtımı yapıldı. Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer yaptığı açıklamada, bu yıl dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Ramazan ayı öncesinden dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. İhtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaştırdıklarını ifade eden Süer, "Gün birlik olma ve dayanışma günüdür. Paylaşma ayı olan Ramazan ayında her sene olduğu gibi yine ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olduk. Yardımların hazırlanmasında desteğiyle yanımızda olan TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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