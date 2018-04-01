Vantb'de Süer Dönemi

Van'da bugün gerçekleşen Van Ticaret Borsası (VANTB) seçimini, beyaz liste ile seçime katılan VANTB eski meclis başkanı, işadamı Naif Süer kazandı.

VANTB toplantı salonunda gerçekleşen seçime 3 aday kıyasıya yarıştı. Beyaz liste ile seçime giren Naif Süer kazandı. Naif Süer'in beyaz listesi 80 oy alırken, Halil Tandoğan 45, Enver Menduhoğlu ise 57 oy aldı. Seçimde 1 oy da geçersiz sayıldı.

"Kardeşliğimiz devam etsin"

Seçimi kazanan Naif Süer, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Kazanan Van'dır. Van kazansın, birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz devam etsin. VANTB'deki Van ve Hakkari bölgesindeki üyelerimize teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum" dedi. - VAN