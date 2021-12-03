Vanspor'un Token arzı Bitexen'de başlıyor

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, 3 Aralık Cuma günü saat 13.00'te Vanspor'un VAN Token'ını arz edeceğini duyurdu.

Serbest piyasada fiyatlanan taraftar Token VAN Token'ın ön satışı, 12 ay kilitli ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de gerçekleştirilecek.

"FUTBOL VE KRİPTO DÜNYASINI BİRLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Vanspor ile VAN Token'ı arz etmekten mutluyuz. Vanspor taraftarlarının ve Vanspor Kulübü'nün taraftar token'lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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