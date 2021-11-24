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Vanspor'un başına Karatekin getirildi

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Vanspor'un başına Karatekin getirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'da teknik direktörlük görevine Turgay Karatekin getirildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'da teknik direktörlük görevine Turgay Karatekin getirildi.

Son haftalarda istenen futbolu sahaya yansıtamayan Vanspor FK'da, Teknik Direktör Saffet İşler ile dün yollar ayrılmıştı. Saffet İşler'den boşalan teknik direktörlük görevine, Vanspor'da ve farklı takımlarda uzun yıllar futbol oynayan, sonraki süreçte ise teknik direktörlük yapan Turgay Karatekin getirildi. Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Karatekin'in yanı sıra Vanspor Yönetim Kurulu Üyesi Türkmen Kaya ve Futbol Şube Sorumlusu Erkan Avseren katıldı. - VAN

Vanspor'un başına Karatekin getirildi

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