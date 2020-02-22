Haberler » Spor » Vanspor Teknik Direktörü Taner Taşkın istifa etti - Spor

Vanspor Teknik Direktörü Taner Taşkın istifa etti

TFF 2. Lig takımlarından Vanspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın görevinden istifa etti.

22.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:40
Vanspor Teknik Direktörü Taner Taşkın istifa etti

TFF 2. Lig takımlarından Vanspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın görevinden istifa etti.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Futbol Kulübü (FK), geçtiğimiz aylarda Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra Taner Taşkın'la anlaşmıştı. Takımın başında çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar olamayan Taner Taşkın, yönetime istifa dilekçesini sundu.


Van Spor Futbol Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Taner Taşkın'ın sunduğu istifa, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Takımımız pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız Ankara Demirspor müsabakasına alt yapı antrenörlerimizden Ferhat Demir yönetiminde çıkacak" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler