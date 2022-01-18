Vanspor Teknik Direktörü Karatekin istifa etti

Vanspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Karatekin görevinden istifa etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik direktörlük görevini yürüten Turgay Karatekin hocamız bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Hizmetleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - VAN

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