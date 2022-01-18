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Vanspor Teknik Direktörü Karatekin istifa etti

Vanspor Teknik Direktörü Karatekin istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Vanspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Karatekin görevinden istifa etti.

Vanspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Karatekin görevinden istifa etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik direktörlük görevini yürüten Turgay Karatekin hocamız bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Hizmetleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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